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  • 21.01.2020 07:40
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 07:40

karışık seyrediyor! 21 Ocak gram, çeyrek, yarım, fiyatları ne kadar, kaç TL?

nda son dakika... Jeopolitik gerilimlerle yükselen altın fiyatları karışık seyrediyor. Dünkü kapanışta 0,78 yükselişle 297,10 liradan işlem gören , 21 Ocak'a 297,53 seviyesinde başladı. Altın yatırımcıları güncel fiyatları yakından takip ediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Ocak ...

Altın fiyatları karışık seyrediyor

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,78 yükselişle 297,10 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 296 bin 800 liraya yükseldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

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