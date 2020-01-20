Yerinde durmuyor! Bu hisse 117 günde 45 katı kazandırdı! 4 bin liralık yatırım 4 ayda 175 bin TL oldu!

Geçtiğimiz hafta Borsa'da zengin eden hisse oldukça fazla konuşuldu. 117 günde 4 aydan kısa bir sürede bu hisse yatırımcısına 45 katı kazandırmıştı. Hisse durmuyor. Bugünle birlikte hisse 50 katı kazandırdı. 4 bin liralık yatırım 4 ayda 175 bin TL oldu! Peki bu hisse hangisi? Borsa'da servet kazandıran hisse ve detaylarını sizler için bu haberimizde hazırladık... QNB Finansal Kiralama şirketinin dolaşımda az hisse senedinin bulunması nedeniyle bu şekilde artış yaşandığı tahmin ediliyor. 48 milyon 465 bin lot hisseden 47 milyon 794 bin'i QNB'nin kendi elinde bulunuyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ