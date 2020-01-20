Yeni Porsche 911 Türkiye’de Porsche'un ikon modeli 911'in sekizinci nesli Yeni 911 Türkiye'de satışa sunuldu. Porsche Merkezleri'nde tutkunlarını bekleyen modelin ilk satışa sunulan versiyonu '911 Carrera 4S' oldu.

P orsche'un ikon modeli 911'in sekizinci nesli Yeni 911 Türkiye'de satışa sunuldu. Porsche Merkezleri'nde tutkunlarını bekleyen modelin ilk satışa sunulan versiyonu '911 Carrera 4S' oldu. Yeni 911 Carrera 4S modelinin turboşarjlı altı silindirli motoru artık 450 hp güç üretiyor. Bu güç, önceki modele göre 30 hp daha fazla. 0'dan 100 km hıza çıkmak dört tekerlekten çekişli 911 Carrera 4S için 3.6 saniye sürüyor. Carrera 4S versiyonu azami 306 km/sa yapabiliyor.