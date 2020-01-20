Bugünkü
Takvim

Yeni Porsche 911 Türkiye’de

Porsche'un ikon modeli 911'in sekizinci nesli Yeni 911 Türkiye'de satışa sunuldu. Porsche Merkezleri'nde tutkunlarını bekleyen modelin ilk satışa sunulan versiyonu '911 Carrera 4S' oldu.

Yeni Porsche 911 Türkiye’de
Porsche'un ikon modeli 911'in sekizinci nesli Yeni 911 Türkiye'de satışa sunuldu. Porsche Merkezleri'nde tutkunlarını bekleyen modelin ilk satışa sunulan versiyonu '911 Carrera 4S' oldu. Yeni 911 Carrera 4S modelinin turboşarjlı altı silindirli motoru artık 450 hp güç üretiyor. Bu güç, önceki modele göre 30 hp daha fazla. 0'dan 100 km hıza çıkmak dört tekerlekten çekişli 911 Carrera 4S için 3.6 saniye sürüyor. Carrera 4S versiyonu azami 306 km/sa yapabiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYeni Porsche 911 Türkiye’de
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri