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  • 20.01.2020 10:46
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 10:46

Son dakika: TÜİK 2019 aralık ayına ilişkin verilerini açıkladı

Son dakika haberi... Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (), geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,81, yıllık bazda yüzde 8,93 yükseldi.

YD-ÜFE verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 aralık ayına ilişkin verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,19 artış kaydetti.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,04, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,82 yükseliş görüldü. Yıllık değişimlere bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 13,41, imalatta yüzde 8,83 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde de ara malında yüzde 1,94, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,09, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,92, de yüzde 0,14, sermaye malında yüzde 1,91 yükseliş görüldü. Yıllık değişimler incelendiğinde, ara malında yüzde 5,92, dayanıklı tüketim malında yüzde 11,17, dayanıksız tüketim malında yüzde 9,63, enerjide yüzde 24,78, sermaye malında yüzde 10,27 artış hesaplandı.

EN FAZLA AZALIŞ BİLGİSAYARLAR İLE ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERDE
Aralıkta bir önceki aya göre en fazla düşüş, yüzde 2,99 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde gerçekleşti. Buna karşılık makine ve ekipmanlar yüzde 3,44, içecekler yüzde 2,64, mobilya yüzde 2,41 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Öte yandan yıllık azalış yalnızca yüzde 0,33 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde gerçekleşti.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2013 0,26 0,47 0,15 -0,92 1,16 3,90 1,77 2,17 3,07 -0,64 0,95 2,85
2014 5,73 0,07 0,18 -3,21 -1,62 0,53 0,62 1,17 0,31 0,60 -1,84 0,32
2015 -1,49 3,35 2,09 2,01 1,52 1,49 -1,28 4,69 3,94 -2,07 -3,85 0,36
2016 1,55 -0,85 -0,73 -0,45 3,02 -0,45 0,59 0,88 0,06 2,82 5,04 5,21
2017 7,25 -0,93 0,48 0,04 -0,88 -0,14 2,24 0,87 0,12 4,26 5,22 -0,01
2018 0,39 1,70 2,24 4,00 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32
2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24 -2,33 -1,41 0,82 1,17 -0,45 1,81

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2013 -1,13 1,40 0,01 -0,60 0,82 5,52 8,65 11,12 12,25 10,72 13,97 16,15
2014 22,48 21,99 22,03 19,20 15,93 12,17 10,90 9,82 6,88 8,20 5,21 2,63
2015 -4,38 -1,24 0,64 6,07 9,46 10,51 8,42 12,20 16,26 13,17 10,86 10,90
2016 14,32 9,66 6,64 4,06 5,60 3,58 5,53 1,69 -2,10 2,80 12,30 17,73
2017 24,34 24,24 25,76 26,38 21,60 21,98 23,99 23,98 24,05 25,78 26,01 19,75
2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40 35,21 33,45
2019 35,35 30,71 32,24 33,43 30,66 22,23 16,32 -2,94 -11,15 -2,88 5,59 8,93

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