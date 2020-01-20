Araç sahipleri dikkat! O paraları geri alabilirsiniz

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Her park yasağını ihlal eden araç çekiciyle kaldırılıp götürülemez. Çekicinin bir amacı var; ya trafiği engelliyordur onu rahatlatacak, ya başka araçların giriş çıkışını engelliyordur, ya da toplu taşıma araçlarının duraklarına 15 metre mesafededir. Bunlar yasayla düzenlenmiş. Biz bu konuda tüketiciler olarak tepkimizi ortaya koyunca, İçişleri Bakanlığı da genelge yayınladı. Aslında genelgede mevzuata uyun diyordu. Karayolları Trafik Yönetmeliği 119. madde kamu binalarının giriş çıkışlarını, okulu, yaya geçitlerini, kavşakları işgal etmenin yasak olduğunu, buralarda park etmiş araçların hem park cezası uygulanıp, hem de kaldırılması gerektiğini öngörüyordu. Bir park yasağı var ve orada park etmiş araçlar trafiği engellemiyor. Onların oradan kaldırılmasının hukuki dayanağı yok. Bunu geçmişte Trafik Vakfı yapıyordu, şimdi derneği yapıyor. Yani hamam aynı hamam tellaklar değişti lakin kural değişmedi. Onların kuralı vatandaşın gözünde adeta para kazanmak için o mekanik kollarla aracı kaldırıp götürmek" dedi.