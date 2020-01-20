Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 20.01.2020 10:36
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 10:40

Araç sahipleri dikkat! O paraları geri alabilirsiniz

Artık trafikte hatalı park yapan her araç çekilmiyor. Karayolu Trafik Yönetmeliği 119. maddesine göre araç çekilmesi için yeni kurallar belirlendi. Buna göre hatalı park yapan araç, başka araçların giriş çıkışı engelleniyorsa, toplu taşıma araçlarının duraklarına 15 metre mesafede, dönüşlerde, ikinci sıra park ederek trafiğin akışı engelleniyorsa, sağlık kuruluşlarının, kamu binalarının, emniyetin, itfaiyenin araçlarının giriş çıkışları engelleniyorsa ve yaya geçitleri üzerine park edildiyse çekiliyor. Eğer bu durumların dışında aracınız çekildiyse masrafları, ikamet ettiğiniz ilçenin ya da çekicinin bağlı olduğu kuruluşun bulunduğu ilçenin kaymakamlığındaki tüketici hakem heyetine başvurarak geri alabilirsiniz.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Her park yasağını ihlal eden araç çekiciyle kaldırılıp götürülemez. Çekicinin bir amacı var; ya trafiği engelliyordur onu rahatlatacak, ya başka araçların giriş çıkışını engelliyordur, ya da toplu taşıma araçlarının duraklarına 15 metre mesafededir. Bunlar yasayla düzenlenmiş. Biz bu konuda tüketiciler olarak tepkimizi ortaya koyunca, İçişleri Bakanlığı da genelge yayınladı. Aslında genelgede mevzuata uyun diyordu. Karayolları Trafik Yönetmeliği 119. madde kamu binalarının giriş çıkışlarını, okulu, yaya geçitlerini, kavşakları işgal etmenin yasak olduğunu, buralarda park etmiş araçların hem park cezası uygulanıp, hem de kaldırılması gerektiğini öngörüyordu. Bir park yasağı var ve orada park etmiş araçlar trafiği engellemiyor. Onların oradan kaldırılmasının hukuki dayanağı yok. Bunu geçmişte Trafik Vakfı yapıyordu, şimdi derneği yapıyor. Yani hamam aynı hamam tellaklar değişti lakin kural değişmedi. Onların kuralı vatandaşın gözünde adeta para kazanmak için o mekanik kollarla aracı kaldırıp götürmek" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAraç sahipleri dikkat! O paraları geri alabilirsiniz
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri