ABD'li fon şirketi Money Maker Management, Türkiye'de ofis açtı.

Ülkedeki tüm mega projeler ve altyapı projeler ile ilgilendiklerini belirten şirket yetkilileri, Kanal İstanbul'a da talip olduklarını ve tüm finansmanı sağlayabilecek güçte olduklarını vurguladı.

Money Maker Management, ABD'nin 7. büyük fon şirketi olarak dünya çapında birçok projeye fonlama yapıyor.

LİMİT SINIRI YOK

Şirket ağırlıklı olarak devlet destekli kamu projelerine finansman desteği sunuyor. Devlet garantili projelerde limit sınırı olmayan şirket, özel sektör projelerinde ise 50 milyar dolara kadar fonlama yapabiliyor.