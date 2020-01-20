Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 1 yıldan az çalışan tazminat alır mı?

Yasalarımıza baktığımızda işçilerin kıdem tazminatı alabilmeleri için en az 1 yıl çalışma şartı konulmuş durumda. Bu yüzden 1 yılın altında çalışması bulunanlar işten kendi istekleriyle ayrılmasalar bile kıdem tazminatı alamıyor. Ancak 1 yılı dolmayan işçilerin alabildikleri tazminatlar bulunuyor. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. Maddesi gereğince iş sözleşmesini fesh etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. Yani işçisine işten çıkartmadan önce gerekli süre içerisinde ihbar etmek şartıyla sözleşmesini fesh edeceğini bildirmek zorundadır. Aynı durum işçi için de geçerlidir. Yasaya göre,İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarakİşi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarakİşi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarakİşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarakfeshedilmiş sayılır. İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesh eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Yani 6 aydan az çalışması olan bir işçi ihbar süresine uymadan çıkartılırsa, işveren ona 2 haftalık ücret ödemeli. Yasa gereği bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.