Ünlü bir puro markasının 50'nci yılı kapsamında ürettiği puro, 24 ayar altın kaplama özel kutusuyla (humidor) birlikte, İstanbul Havalimanı'nda 'duty free' olarak bilinen gümrüksüz satış mağazasında, 379 bin euro (yaklaşık 2.5 milyon TL) fiyatıyla satışa çıktı. İçinde 50 tane puro ile satılan humidorun fiyatını görenler şaşırırken; dünyada sınırlı sayıda olan puroya koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği belirtildi.
- Ekonomi
- 20.01.2020
- Gazete
Koleksiyonerlere 2.5 milyon TL’ye puro
Ünlü bir puro markasının 50'nci yılı kapsamında ürettiği puro, 24 ayar altın kaplama özel kutusuyla (humidor) birlikte, İstanbul Havalimanı'nda 'duty free' olarak bilinen gümrüksüz satış mağazasında, 379 bin euro (yaklaşık 2.5 milyon TL) fiyatıyla satışa çıktı.
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