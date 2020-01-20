Ülkemizde işsiz kalanlar 10 aya varan işsizlik maaşından yararlanırken, bu sürede işbaşı eğitim programlarına katılanlar ikinci bir ödeme alabiliyor. Çifte ödemeyle aylık 3 bin 498 liraya varan gelir elde edilebiliyor. İşsizlik maaşı en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yani 2019'da geçerli asgari ücrete göre işsizlere en düşük bin 168 lira 27 kuruş, en yüksek de 2 bin 336 lira 53 kuruş ödeniyor. İşsiz kalanlar, İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor. Bu programlara başvuran kişilere bu yıl günlük ödenecek tutar 44,7 liraya çıkarıldı. Böylece aylık ödeme 26 gün üzerinden bin 162 lira 20 kuruşu buluyor.
EN ÇOK 9 AY
İşbaşı programları en fazla; bilişim ve imalat sektörlerinde 6, diğer sektörlerde ise 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda, 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor.
EN ÇOK 9 AY
İşbaşı programları en fazla; bilişim ve imalat sektörlerinde 6, diğer sektörlerde ise 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda, 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor.
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