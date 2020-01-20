Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alıyor.
- Ekonomi
- 20.01.2020
- Gazete
Emekliye 6.972 TL avans | SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için avans alma şartları nedir?
SGK, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere istemeleri halinde 6 bin 972 liraya varan avans veriyor. Talepler hayata geçerse, mevcut emekliler için de avans sistemi başlayacak. Peki emekliye avans nasıl veriliyor? Başvuru nasıl yapılıyor? Emeklilerin avans alma şartları ve avans düzenlemesiyle ilgili detaylar haberimizde...
Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alıyor.
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