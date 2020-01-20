Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracata yönelik devlet yardımları açısından 2019'un 'altın yıl' olduğunu ifade ederek, "Destek bütçesinde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırdık ve 3.2 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ihracatta devlet desteğine ulaştık. 2020'de 3.8 milyar liralık destek bütçesini ihracatçımıza sunacağız" diye konuştu. Bunun 3.1 milyar lirasının mal ihracatı için ayrıldığını anlatan Pekcan, "Artık destek başvurularını Destek Yönetim Sistemi'nden alıyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 20.01.2020
- Gazete
İhracatçılara 3.8 milyar TL
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracata yönelik devlet yardımları açısından 2019'un 'altın yıl' olduğunu ifade ederek, "Destek bütçesinde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırdık ve 3.2 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ihracatta devlet desteğine ulaştık.
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