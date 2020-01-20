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  • 20.01.2020 19:19
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 19:19

Haftanın ilk günü yükseldi! 20 Ocak anlık çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL oldu?

Piyasaların ilk işlem gününde nın yukarı yönlü hareket ettiği görülüyor. Özellikle geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında inişli çıkışlı bir seyir görülmüştü. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,78 yükselişle 297,10 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarının bugün günü yükselişle kapattığı görülüyor. Peki, 20 Ocak anlık çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın kaç TL?

Doların piyasalarda güven kaybetmesinin ardından on binlerce kişi altın alıp yatırım yapmaya yöneldi. Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altında, haftanın ilk işlem günün de yükseliş yaşandığı görülüyor. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki güncel durum hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte 20 Ocak anlık çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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