Doların piyasalarda güven kaybetmesinin ardından on binlerce kişi altın alıp yatırım yapmaya yöneldi. Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altında, haftanın ilk işlem günün de yükseliş yaşandığı görülüyor. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki güncel durum hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte 20 Ocak anlık çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?