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  • 20.01.2020 19:38
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 19:38

Borsa şirketlerinin 20 Ocak 2020 tarihli piyasa değeri

'da BIST 100 endeksi, 1.145,02 puan artarak 122.619,77 puandan kapandı. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 419 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 419 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD
Koç Holding 54.521.808.075 1,57
Garanti Bankası 51.366.000.000 1,00
Akbank 46.280.000.000 0,90
Ereğli Demir Çelik 34.265.000.000 1,19
Enka İnşaat 33.050.000.000 0,90
İş Bankası (C) 32.219.785.200 0,59
Turkcell 31.944.000.000 1,84
Tüpraş 30.450.974.720 2,37
Bim Mağazalar 29.959.248.000 7,40
Türk Telekom 27.790.000.000 3,09
Ford Otosan 27.002.524.500 5,85
Aselsan 26.334.000.000 2,21
Yapı ve Kredi Bank. 25.172.212.826 0,63
İskenderun Demir Çelik 23.780.000.000 1,57
Sabancı Holding 21.322.221.079 0,67
Türk Hava Yolları 20.810.400.000 0,55
Vakıflar Bankası 16.875.000.000 0,55
Anadolu Efes 15.193.421.049 1,26
Arçelik 14.933.593.331 1,66
Tofaş Oto. Fab. 14.400.000.000 3,61

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.468.637.243
İş Fin.Kir. 1.134.874.672
Petkim 1.033.180.827
Kardemir (D) 543.735.333
Aselsan 422.377.775
T. Halk Bankası 350.323.562
İş GMYO 341.321.862
Güneş Sigorta 300.432.445
Pegasus 288.123.993
Ereğli Demir Çelik 284.375.094
Garanti Bankası 278.332.926
Vakıflar Bankası 272.748.479
Şişe Cam 237.020.631
Tüpraş 216.955.522
Emlak Konut GMYO 193.134.942
Akbank 188.083.738
Albaraka Türk 183.124.823
İpek Doğal Enerji 169.619.330
Odaş Elektrik 164.159.949
Yapı ve Kredi Bank. 156.263.236

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 138.037 0,11
BIST SINAİ 147.466 1,33
BIST GIDA, İÇECEK 156.144 0,95
BIST TEKSTIL, DERİ 52.060 0,03
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 87.766 2,85
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.798 0,99
BIST TAŞ, TOPRAK 88.247 0,70
BIST METAL ANA 262.987 2,37
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 194.011 0,76
BIST MADENCİLİK 109.977 2,43
BIST HİZMETLER 91.902 0,60
BIST ELEKTRİK 4.895 0,54
BIST ULAŞTIRMA 183.560 1,45
BIST TURİZM 13.118 0,38
BIST TİCARET 246.924 -0,07
BIST İLETİŞİM 37.390 0,76
BIST SPOR 53.562 -0,22
BIST İNŞAAT 106.911 1,41
BIST MALİ 148.351 1,13
BIST BANKA 179.233 0,93
BIST SİGORTA 383.698 0,43
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 93.688 8,91
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 106.849 0,88
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.702 2,54
BIST TEKNOLOJİ 113.331 1,94
BIST BİLİŞİM 39.281 4,33
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 58.251 2,29

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 257.513 1,25
BIST ANKARA 160.610 0,91
BIST ANTALYA 101.951 0,11
BIST BALIKESİR 118.537 -1,56
BIST BURSA 216.113 1,05
BIST DENIZLI 149.318 -2,66
BIST ISTANBUL 124.068 0,80
BIST IZMIR 214.423 2,69
BIST KAYSERI 529.750 -0,40
BIST KOCAELI 250.343 0,82
BIST KONYA 97.343 2,10
BIST TEKIRDAĞ 432.772 1,85

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