Borsa şirketlerinin 20 Ocak 2020 tarihli piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 419 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|54.521.808.075
|1,57
|Garanti Bankası
|51.366.000.000
|1,00
|Akbank
|46.280.000.000
|0,90
|Ereğli Demir Çelik
|34.265.000.000
|1,19
|Enka İnşaat
|33.050.000.000
|0,90
|İş Bankası (C)
|32.219.785.200
|0,59
|Turkcell
|31.944.000.000
|1,84
|Tüpraş
|30.450.974.720
|2,37
|Bim Mağazalar
|29.959.248.000
|7,40
|Türk Telekom
|27.790.000.000
|3,09
|Ford Otosan
|27.002.524.500
|5,85
|Aselsan
|26.334.000.000
|2,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.172.212.826
|0,63
|İskenderun Demir Çelik
|23.780.000.000
|1,57
|Sabancı Holding
|21.322.221.079
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.810.400.000
|0,55
|Vakıflar Bankası
|16.875.000.000
|0,55
|Anadolu Efes
|15.193.421.049
|1,26
|Arçelik
|14.933.593.331
|1,66
|Tofaş Oto. Fab.
|14.400.000.000
|3,61
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.468.637.243
|İş Fin.Kir.
|1.134.874.672
|Petkim
|1.033.180.827
|Kardemir (D)
|543.735.333
|Aselsan
|422.377.775
|T. Halk Bankası
|350.323.562
|İş GMYO
|341.321.862
|Güneş Sigorta
|300.432.445
|Pegasus
|288.123.993
|Ereğli Demir Çelik
|284.375.094
|Garanti Bankası
|278.332.926
|Vakıflar Bankası
|272.748.479
|Şişe Cam
|237.020.631
|Tüpraş
|216.955.522
|Emlak Konut GMYO
|193.134.942
|Akbank
|188.083.738
|Albaraka Türk
|183.124.823
|İpek Doğal Enerji
|169.619.330
|Odaş Elektrik
|164.159.949
|Yapı ve Kredi Bank.
|156.263.236
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|138.037
|0,11
|BIST SINAİ
|147.466
|1,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|156.144
|0,95
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.060
|0,03
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|87.766
|2,85
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.798
|0,99
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.247
|0,70
|BIST METAL ANA
|262.987
|2,37
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|194.011
|0,76
|BIST MADENCİLİK
|109.977
|2,43
|BIST HİZMETLER
|91.902
|0,60
|BIST ELEKTRİK
|4.895
|0,54
|BIST ULAŞTIRMA
|183.560
|1,45
|BIST TURİZM
|13.118
|0,38
|BIST TİCARET
|246.924
|-0,07
|BIST İLETİŞİM
|37.390
|0,76
|BIST SPOR
|53.562
|-0,22
|BIST İNŞAAT
|106.911
|1,41
|BIST MALİ
|148.351
|1,13
|BIST BANKA
|179.233
|0,93
|BIST SİGORTA
|383.698
|0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|93.688
|8,91
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|106.849
|0,88
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.702
|2,54
|BIST TEKNOLOJİ
|113.331
|1,94
|BIST BİLİŞİM
|39.281
|4,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.251
|2,29
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|257.513
|1,25
|BIST ANKARA
|160.610
|0,91
|BIST ANTALYA
|101.951
|0,11
|BIST BALIKESİR
|118.537
|-1,56
|BIST BURSA
|216.113
|1,05
|BIST DENIZLI
|149.318
|-2,66
|BIST ISTANBUL
|124.068
|0,80
|BIST IZMIR
|214.423
|2,69
|BIST KAYSERI
|529.750
|-0,40
|BIST KOCAELI
|250.343
|0,82
|BIST KONYA
|97.343
|2,10
|BIST TEKIRDAĞ
|432.772
|1,85
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.