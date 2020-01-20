Borsa şirketlerinin 20 Ocak 2020 tarihli piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 419 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 54.521.808.075 1,57 Garanti Bankası 51.366.000.000 1,00 Akbank 46.280.000.000 0,90 Ereğli Demir Çelik 34.265.000.000 1,19 Enka İnşaat 33.050.000.000 0,90 İş Bankası (C) 32.219.785.200 0,59 Turkcell 31.944.000.000 1,84 Tüpraş 30.450.974.720 2,37 Bim Mağazalar 29.959.248.000 7,40 Türk Telekom 27.790.000.000 3,09 Ford Otosan 27.002.524.500 5,85 Aselsan 26.334.000.000 2,21 Yapı ve Kredi Bank. 25.172.212.826 0,63 İskenderun Demir Çelik 23.780.000.000 1,57 Sabancı Holding 21.322.221.079 0,67 Türk Hava Yolları 20.810.400.000 0,55 Vakıflar Bankası 16.875.000.000 0,55 Anadolu Efes 15.193.421.049 1,26 Arçelik 14.933.593.331 1,66 Tofaş Oto. Fab. 14.400.000.000 3,61

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.468.637.243 İş Fin.Kir. 1.134.874.672 Petkim 1.033.180.827 Kardemir (D) 543.735.333 Aselsan 422.377.775 T. Halk Bankası 350.323.562 İş GMYO 341.321.862 Güneş Sigorta 300.432.445 Pegasus 288.123.993 Ereğli Demir Çelik 284.375.094 Garanti Bankası 278.332.926 Vakıflar Bankası 272.748.479 Şişe Cam 237.020.631 Tüpraş 216.955.522 Emlak Konut GMYO 193.134.942 Akbank 188.083.738 Albaraka Türk 183.124.823 İpek Doğal Enerji 169.619.330 Odaş Elektrik 164.159.949 Yapı ve Kredi Bank. 156.263.236

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 138.037 0,11 BIST SINAİ 147.466 1,33 BIST GIDA, İÇECEK 156.144 0,95 BIST TEKSTIL, DERİ 52.060 0,03 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 87.766 2,85 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.798 0,99 BIST TAŞ, TOPRAK 88.247 0,70 BIST METAL ANA 262.987 2,37 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 194.011 0,76 BIST MADENCİLİK 109.977 2,43 BIST HİZMETLER 91.902 0,60 BIST ELEKTRİK 4.895 0,54 BIST ULAŞTIRMA 183.560 1,45 BIST TURİZM 13.118 0,38 BIST TİCARET 246.924 -0,07 BIST İLETİŞİM 37.390 0,76 BIST SPOR 53.562 -0,22 BIST İNŞAAT 106.911 1,41 BIST MALİ 148.351 1,13 BIST BANKA 179.233 0,93 BIST SİGORTA 383.698 0,43 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 93.688 8,91 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 106.849 0,88 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.702 2,54 BIST TEKNOLOJİ 113.331 1,94 BIST BİLİŞİM 39.281 4,33 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 58.251 2,29

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: