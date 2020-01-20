Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|18,34
|18,74
|-2,13
|Tat Gıda
|7,27
|7,42
|-2,02
|Türk Traktör
|58,15
|59,15
|-1,69
|Odaş Elektrik
|2,58
|2,62
|-1,53
|Aksigorta
|6,77
|6,86
|-1,31
|Yataş
|8,70
|8,80
|-1,14
|MLP Sağlık
|16,46
|16,64
|-1,08
|Çelebi
|104,30
|105,40
|-1,04
|Hektaş
|9,82
|9,92
|-1,01
|Brisa
|8,97
|9,06
|-0,99
|Sabancı Holding
|10,45
|10,54
|-0,85
|Coca Cola İçecek
|43,70
|44,06
|-0,82
|Türk Telekom
|7,94
|8,00
|-0,75
|Halk GMYO
|1,47
|1,48
|-0,68
|Gözde Girişim
|5,14
|5,17
|-0,58
|Bim Mağazalar
|49,34
|49,54
|-0,40
|Otokar
|165,40
|166,00
|-0,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,74
|10,77
|-0,28
|Erbosan
|25,50
|25,56
|-0,23
|TAV Havalimanları
|28,82
|28,88
|-0,21
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