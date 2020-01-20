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  • 20.01.2020 19:16
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 19:16

Borsada 2020'de en çok değer kaybeden hisseler

'da BIST 100 endeksi, 1.145,02 puan artarak 122.619,77 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 121.879,47 puanı, en yüksek 122.925,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kazancıyla tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 296 bin 800 liraya yükseldi. İşte 2020'de en çok değer kaybeden hisseler...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 18,34 18,74 -2,13
Tat Gıda 7,27 7,42 -2,02
Türk Traktör 58,15 59,15 -1,69
Odaş Elektrik 2,58 2,62 -1,53
Aksigorta 6,77 6,86 -1,31
Yataş 8,70 8,80 -1,14
MLP Sağlık 16,46 16,64 -1,08
Çelebi 104,30 105,40 -1,04
Hektaş 9,82 9,92 -1,01
Brisa 8,97 9,06 -0,99
Sabancı Holding 10,45 10,54 -0,85
Coca Cola İçecek 43,70 44,06 -0,82
Türk Telekom 7,94 8,00 -0,75
Halk GMYO 1,47 1,48 -0,68
Gözde Girişim 5,14 5,17 -0,58
Bim Mağazalar 49,34 49,54 -0,40
Otokar 165,40 166,00 -0,36
Eczacıbaşı Yatırım 10,74 10,77 -0,28
Erbosan 25,50 25,56 -0,23
TAV Havalimanları 28,82 28,88 -0,21

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