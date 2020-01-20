Dolandırıcılara karşı uyarıyor Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, TROY logolu kart adedinin 10 milyonu aştığını belirterek, "2026'da TROY logolu kart adedinin pazarın yüzde 20'sini oluşturmasını hedefliyoruz" dedi.

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, TROY logolu kart adedinin 10 milyonu aştığını belirterek, "2026'da TROY logolu kart adedinin pazarın yüzde 20'sini oluşturmasını hedefliyoruz" dedi. Dolandırıcılık olaylarına karşı kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını belirten Canko, "Saldırı yollarını ve korunma yöntemlerini anlatıyoruz. www.bilgiguvende.com ile düzenli olarak kullanıcıları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.