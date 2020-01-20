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  • 20.01.2020 19:11
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 19:11

da 2020'de en çok değer kazanan hisseler

İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.145,02 puan artarak 122.619,77 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 121.879,47 puanı, en yüksek 122.925,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kazancıyla tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 296 bin 800 liraya yükseldi. İşte 2020'de en çok değer kazanan hisseler...

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 4,33 3,93 10,18
Kerevitaş Gıda 3,43 3,25 5,54
Logo Yazılım 61,50 58,35 5,40
İndeks Bilgisayar 12,38 11,76 5,27
GSD Holding 1,92 1,83 4,92
Vakıflar Bankası 6,75 6,50 3,85
İş Y. Men. Değ. 4,88 4,70 3,83
İskenderun Demir Çelik 8,20 7,90 3,80
Karsan Otomotiv 1,65 1,59 3,77
Netaş Telekom. 14,59 14,08 3,62
Ereğli Demir Çelik 9,79 9,50 3,05
Karel Elektronik 17,59 17,08 2,99
Doğuş Otomotiv 11,15 10,83 2,95
Koza Altın 78,50 76,35 2,82
Petkim 4,11 4,00 2,75
Deva Holding 9,44 9,20 2,61
Anadolu Grubu Holding 20,60 20,10 2,49
Emlak Konut GMYO 1,68 1,64 2,44
Pegasus 75,40 73,80 2,17
Güneş Sigorta 2,48 2,43 2,06

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