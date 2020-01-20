Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 20.01.2020 19:38
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 19:40

Yeni ay geliyor! AGİ tablosuna göre kaç TL maaş ödemesi yapılacak? Net-brüt zam tutarı ne kadar?

ve AGİ zam oranları geçtiğimiz ayın son günlerinde belli oldu. Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte yeni ayda maaş alacak olan milyonlarca çalışan AGİ tablosuna göre ne kadar maaş alacağını araştırmaya başladı. Bu kapsamda özellikle şu günlerde "Asgari ücret AGİ tablosuna göre kaç TL maaş ödemesi yapılacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milyonlarca çalışan AGİ tablosunda yer alan ödeme miktarları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte 2020 yılı net-brüt zam tutarı tablosu

Asgari ücret AGİ tablosuna göre kaç TL maaş ödenecek?

Asgari ücret ve AGİ tablosuna göre yeni ayda hangi çalışanın ne kadar maaş alacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre 'asgari geçim indirimi' ödemesi yapılıyor. Şubat ayına az bir zaman kala milyonlarca çalışan bu kapsamda ne kadar asgari geçim indirimi ödemesi alacağını merak ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti toplantıyla belirledi. Peki, asgari ücret AGİ tablosuna göre kaç TL maaş ödenecek? İşte 2020 yılı AGİ tablosu

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYeni ay geliyor! Asgari ücret AGİ tablosuna göre kaç TL maaş ödemesi yapılacak? Net-brüt zam tutarı ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri