Asgari ücret ve AGİ tablosuna göre yeni ayda hangi çalışanın ne kadar maaş alacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre 'asgari geçim indirimi' ödemesi yapılıyor. Şubat ayına az bir zaman kala milyonlarca çalışan bu kapsamda ne kadar asgari geçim indirimi ödemesi alacağını merak ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti toplantıyla belirledi. Peki, asgari ücret AGİ tablosuna göre kaç TL maaş ödenecek? İşte 2020 yılı AGİ tablosu

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.