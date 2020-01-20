Bugünkü
Takvim

Bakan Mustafa Varank: Turcorn’lar çıkaracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup girişimcinin 38 milyon dolarlık yatırım yaptığı ve bakanlıktan geçen yıl Ar-Ge Merkezi belgesi alan Türk teslimat sitesi Getir'in Ar Ge merkezini ziyaret etti. Varank, Getir'in başarısını tebrik ederek, "Hedefimiz stratejimizde belirttiğimiz gibi Türkiye'de milyar doların üzerinde değerlemeye sahip Turcorn'lar çıkarmak. Türkiye'nin geleceğinden umutluyuz" dedi.

‘Turcorn’lar çıkaracağız’
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup girişimcinin 38 milyon dolarlık yatırım yaptığı ve bakanlıktan geçen yıl Ar-Ge Merkezi belgesi alan Türk teslimat sitesi Getir'in Ar Ge merkezini ziyaret etti. Varank, Getir'in başarısını tebrik ederek, "Hedefimiz stratejimizde belirttiğimiz gibi Türkiye'de milyar doların üzerinde değerlemeye sahip Turcorn'lar çıkarmak. Türkiye'nin geleceğinden umutluyuz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Mustafa Varank: Turcorn’lar çıkaracağız
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri