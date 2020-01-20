Bakan Mustafa Varank: Turcorn’lar çıkaracağız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup girişimcinin 38 milyon dolarlık yatırım yaptığı ve bakanlıktan geçen yıl Ar-Ge Merkezi belgesi alan Türk teslimat sitesi Getir'in Ar Ge merkezini ziyaret etti. Varank, Getir'in başarısını tebrik ederek, "Hedefimiz stratejimizde belirttiğimiz gibi Türkiye'de milyar doların üzerinde değerlemeye sahip Turcorn'lar çıkarmak. Türkiye'nin geleceğinden umutluyuz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup girişimcinin 38 milyon dolarlık yatırım yaptığı ve bakanlıktan geçen yıl Ar-Ge Merkezi belgesi alan Türk teslimat sitesi Getir'in Ar Ge merkezini ziyaret etti. Varank, Getir'in başarısını tebrik ederek, "Hedefimiz stratejimizde belirttiğimiz gibi Türkiye'de milyar doların üzerinde değerlemeye sahip Turcorn'lar çıkarmak. Türkiye'nin geleceğinden umutluyuz" dedi. TÜM MANŞETLER