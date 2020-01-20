TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine rekor başvuru yapıldı. En çok başvuru yapan illerin başında 375 bin 953 ile İstanbul geliyor. İzmir'de 75 bin 2888, Gaziantep'te 69 bin 686, Bursa'da 56 bin 142 ve Ankara'da 18 bin 38 kişi başvurularını gerçekleştirdi. Gözler kura çekilişinin yapılacağı tarihe çevrildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kura ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edildi.

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