Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. TCMB'nin faiz indirimi sonrası düşüşe geçen dolar kuru, ocak ayının sonlarına doğru hareketlenmeye başladı. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.8870 lira ve en yüksek 5.9194 lirayı gördükten sonra 5.91-5.92 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5259 lira ve en yüksek 6.5639 lirayı gördükten sonra 6.56-6.57 lira aralığında işlem görmüştü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI