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  • 20.01.2020 08:18
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 08:18

rı 20 Ocak: Gram, çeyrek, yarım, fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın fiyatı

rı son dakika... ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması ve jeopolitik risklerin gündemin alt sıralarına gerilemesi ile altın fiyatları sakin bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta 294,80 liradan işlem gören , 20 Ocak'a 295,57 seviyesinde başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da, geçtiğimiz hafta kapanışta çeyrek altın 480,00 lira, Cumhuriyet altını 1.963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,79 yükselişle 294,80 liradan işlem görmüştü. ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ardından yatay seeyreden altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
167,75
167,84

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
214,84
214,96

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
268,40
268,55

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