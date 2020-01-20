Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da, geçtiğimiz hafta kapanışta çeyrek altın 480,00 lira, Cumhuriyet altını 1.963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,79 yükselişle 294,80 liradan işlem görmüştü. ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ardından yatay seeyreden altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

167,75

167,84

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

214,84

214,96

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

268,40

268,55