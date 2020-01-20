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  • 20.01.2020 08:56
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 08:56

personel alımı yapacak | TÜBİTAK personel alımı başvurusu

, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere 17 yeni personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre alım yapılacak personellerin 2'si şoför, 4'ü memur, 9'u teknisyen ve tekniker, 2'si koruma görevlisi olacak.

TÜBİTAK 17 personel alacak! İşte şartlar

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (), çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 17 personel alımı yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere, 2'si şoför, 4'ü memur, 9'u teknisyen ve tekniker, 2'si koruma görevlisi olmak üzere 17 personel alınacak.

Alım için başvurular 24 Ocak'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek. İş başvuruları İŞKUR'un internet sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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