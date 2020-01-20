Afyonkarahisar'daki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'nde kurulan tesiste damıtma yöntemiyle 80 kilo lavanta çiçeğinden elde edilen 2 litre uçucu yağ 20 bin liraya satılıyor. Merkezin Müdürü Emel Yıldız, "Lavantanın yağ verimiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Kilosu 10 liradan 800 liralık lavanta çiçeğinden 20 bin liralık uçucu yağ elde ediyoruz. 2 litrelik yağın 20 bin lira değeri var" dedi.
- Ekonomi
- 20.01.2020
- Gazete
800 liralık lavantadan 20 bin TL’lik yağ
Afyonkarahisar'daki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'nde kurulan tesiste damıtma yöntemiyle 80 kilo lavanta çiçeğinden elde edilen 2 litre uçucu yağ 20 bin liraya satılıyor.
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