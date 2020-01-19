Emekliler, Ocak zamlarına kavuşuyor. Zamlı maaş ödemeleri önceki gün SSK emeklileriyle başlarken, sıra Bağ-Kur emeklilerine geldi. Bağ-Kur emeklileri de önümüzdeki hafta zamlı maaşlarını almaya başlayacak.
- Ekonomi
- 19.01.2020
- Gazete
Emekliye zam farkı | SSK, SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
Emekliler, Ocak zamlarına kavuşuyor. Zamlı maaş ödemeleri, SSK emeklilerinin ardından, önümüzdeki hafta da Bağ-Kur emeklileri için başlıyor. Memur emeklilerinin gözü ise zam farkının yatırılacağı tarihte. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaş farkı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşıyla ilgili detaylar haberimizde...
Emekliler, Ocak zamlarına kavuşuyor. Zamlı maaş ödemeleri önceki gün SSK emeklileriyle başlarken, sıra Bağ-Kur emeklilerine geldi. Bağ-Kur emeklileri de önümüzdeki hafta zamlı maaşlarını almaya başlayacak.
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