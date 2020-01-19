Dağlarda karne yoğunluğu Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte kayak merkezlerine günübirlikçiler de akın etti. Başta Uludağ olmak üzere birçok merkezi dolduran vatandaşlar çocuklarıyla gönüllerince eğlendiler.

Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte kayak merkezlerine günübirlikçiler de akın etti. Başta Uludağ olmak üzere birçok merkezi dolduran vatandaşlar çocuklarıyla gönüllerince eğlendiler. Kar kalınlığının 141 santimetre ölçüldüğü Uludağ'da da benzer yoğunluk yaşanıyor. Pistlerde kızak ve poşetle kaymaya çalışan çocuklar ve aileleri de renkli görüntüler oluşturdu. Hafta sonu başta Uludağ olmak üzere kayak merkezlerine günübirlikçiler akın etti. Vatandaşlar ve çocuklar gönüllerince eğlendi.