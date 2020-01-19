Altın fiyatları son dakika... ABD-Çin arasındaki birinci aşama ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla oluşan iyimserliğe karşın altın fiyatları yatay seyrediyor. Dar aralıkta hareket eden altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram, çeyrek, bilezik gramı, tam altın fiyatı ne kadar? İşte canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Ocak canlı altın fiyatları...

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