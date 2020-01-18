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  • 18.01.2020 09:57
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 10:05

TOGG Twitter'dan paylaştı! 5 yıldızlı olacak

’nin Otomobili’ne ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yapılan son açıklamada aracın Euro 5 normlarını sağlayacağı açıkladı.

Yerli otomobil 5 yıldızlı olacak

Aralık ayında Başkan tarafından tanıtılan e ilgi oldukça yüksek. Yerli otomobilin tasarımı ve elektrikli olması beğeni topladı.

Şimdi de güvenlik konusunda ilerlemelerin kaydedilmesine başlandı. Yerli otomobil yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleriyle birlikte ileri sürücü destek sistemlerine sahip olacak.

Bunlarla birlikte 2022 yılında Euro 5 normlarını sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama TOGG'un Twitter hesabından yapıldı.

İşte o açıklama:

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