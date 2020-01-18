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  • 18.01.2020 10:38
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 10:38

'de yayımlandı! 21 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (), elektrik, ve sıvılaştırılmış petrol gazı () piyasalarında faaliyet gösterecek 21 şirkete lisans verdi.

EPDK 21 şirkete lisans verdi

'nin konuya ilişkin ilanı, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 11 şirkete üretim, 1 şirkete organize sanayi bölgesi () üretim, 3 şirkete OSB dağıtım ve 2 şirkete tedarik lisansı verildi. Aynı piyasada 6 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

piyasasında faaliyet gösterecek 2 şirkete madeni yağ ve 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.

piyasasında faaliyet gösterecek 1 şirket dağıtıcı lisansı alırken, 3 şirketin dağıtıcı lisansı iptal edildi.

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