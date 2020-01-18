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  • 18.01.2020 10:50
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 10:54

Uluslararası Havalimanı'nda uyku kabinleri hizmete girdi

'de uyku kabinleri hizmete girdi. Konuklar, saatlik ücreti 7 avro olan uyku kabinlerinde ücretsiz ve hizmetinin yanı sıra ikramlardan da faydalanabilecek.



Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) hizmete alınan uyku odalarında, misafirler saati 7 avro karşılığında ücretsiz internet ve TV hizmetinin yanı sıra ikramlardan da faydalanabilecek.

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