Kredi faiz oranları ne kadar? Geçen yıl son dört toplantıda politika faizinde indirime giden Merkez Bankası, yeni yılın ilk toplantısında da 75 baz puanlık indirimle faiz oranını yüzde 11,25'e çekti. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kredi faiz oranlarının 0,79 altına düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Bankalardan resmi açıklama beklenirken, ING Türkiye'nin konut piyasasında yaşanan hareketliliğe paralel olarak faiz oranını 0,94'e indirdiği öğrenildi. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVVA faiz oranı ne kadar? En düşük kredi faizi veren banka hangisi? İşte bankaların güncel faiz oranları...

18 OCAK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası

İhtiyaç kredisi %1.12

Konut kredisi %0.99

Taşıt kredisi %1.02

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