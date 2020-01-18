Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Ocak-Temmuz, Temmuz-Aralık ayı olmak üzere senede iki kez değişen kıdem tazminatının 2020 Ocak-Temmuz dönemi tavan fiyatı belli oldu. 2019 yılının son enflasyon rakamları ile birlikte tavan fiyatının belli olmasının ardından, vatandaşlar kıdem tazminatı ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2020 kıdem tazminatı şartları nedir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2020'DE NE KADAR OLDU?

2020 yılı ile birlikte asgari ücrete yapılan zamdan sonra çalışanların alacakları kıdem tazminat tavanları da değişti. Kıdem tazminatı 2020'de yüzde 5.49 artmış oldu. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.730.15 TL oldu.

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NEDİR?

Son çalıştığı yerde en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor.

Çalışanın iş akdinin, iş veren tarafından feshedilmesi de bu şartlar arasında.