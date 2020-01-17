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  • 17.01.2020 11:01
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 11:04

Bunu yapan tazminatsız kovuluyor! Yargıtay'dan emsal karar

Amirine ve mesai arkadaşlarına küfrettiği gerekçesiyle tazminatsız şekilde işten kovulan genç, 'nin yolunu tuttu. Burada iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini öne süren işçi kıdem ve ihbar tazminatını talep etti. Mahkeme işçinin talebini reddetti. Bunun üzerine konuyu Yargıtay'a taşıyan davacı, buradan da eli boş ayrıldı.

Bunu yapan tazminatsız kovuluyor! Yargıtay'dan emsal karar

Çalıştığı iş yerinde amirine ve mesai arkadaşlarına küfrettiği öne sürülen genç, işten kovuldu. İş yerinde sürekli küfür ve hakaret etmekle suçlanan işçi, büyük bir heyecanla gittiği İş Mahkemesi'nden de eli boş döndü.

İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, iş akdinin haksız feshedildiğini öne sürüp, kıdem ve ihbar tazminatının tahsilini talep etti. Davalıyı da dinleyen Mahkeme, davayı reddetti. Davacı işçi, kararı temyiz etti. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. İşçinin iyiniyet ve ahlak kurallarına uymayan davranışı sonucunda iş ilişkisine devam etmenin işveren açısından çekilmez hale gelmesi durumunda, işverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı doğduğu hatırlatıldı.

Kararda; "Buna karşılık, işçinin davranışı taraflar arasında bulunması gereken güven temelini çökertecek ağırlıkta bulunmamakla, iş ilişkisine devamı tam anlamıyla çekilmez hale getirmemekle birlikte, işin normal işleyişini bozuyorsa, iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkiliyor ve işverenden bu nedenle iş ilişkisini yürütmesi normal olarak beklenemiyorsa 4857 sayılı Kanun'un 18/1. maddesi gereği geçerli fesih hakkı doğar." denildi.

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