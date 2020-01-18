ING konutta faizi yüzde 0.94’e çekti

ING Türkiye, konut kredisi faizini eski-yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdi. ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, konut kredisinde avantajlı faiz oranları sunarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi.
- Ekonomi
- 18.01.2020
- Gazete
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