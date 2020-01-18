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konutta i yüzde 0.94’e çekti

, konut kredisi ini eski-yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdi. ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı , konut kredisinde avantajlı faiz oranları sunarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi.

ING konutta faizi yüzde 0.94’e çekti
ING Türkiye, konut kredisi ini eski-yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdi. Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, konut kredisinde avantajlı faiz oranları sunarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi.

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