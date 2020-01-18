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Hedef aşıldı, ek ödeme yapacak

 Havalimanı'nda, ilk işletme yılı için () tarafından garanti edilen 233.1 milyon euroluk dış hat yolcu gelirinin aşılması sonucu tarafından devlete 22.4 milyon euro tutarında ek ödeme yapılacak.

Hedef aşıldı, İGA ek ödeme yapacak
İstanbul Havalimanı'nda, ilk işletme yılı için () tarafından garanti edilen 233.1 milyon euroluk dış hat yolcu gelirinin aşılması sonucu tarafından devlete 22.4 milyon euro tutarında ek ödeme yapılacak. Böylece 2019'daki 9 aylık işletme döneminde İGA, garanti yolcu sayının üstüne çıkarak DHMİ'ye kira dışında ekstra gelir ödemiş olacak. İGA Genel Müdürü Kadri Samsunlu, 'nın, devletten herhangi bir mali kaynak almadan, bugünlere geldiğini söyledi.

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