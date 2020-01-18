Hedef aşıldı, İGA ek ödeme yapacak

İstanbul Havalimanı'nda, ilk işletme yılı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından garanti edilen 233.1 milyon euroluk dış hat yolcu gelirinin aşılması sonucu İGA tarafından devlete 22.4 milyon euro tutarında ek ödeme yapılacak. Böylece 2019'daki 9 aylık işletme döneminde İGA, garanti yolcu sayının üstüne çıkarak DHMİ'ye kira dışında ekstra gelir ödemiş olacak. İGA Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın, devletten herhangi bir mali kaynak almadan, bugünlere geldiğini söyledi.
- Ekonomi
- 18.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.