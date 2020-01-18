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  • 18.01.2020 18:40
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 18:43

Emekliye Mart ayında yeni fırsatlar sunulacak! 2020 yılı ne kadar oldu?

Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş yeni yılın gelmesiyle birlikte teklifleri hakkında detayları öğrenmek istiyor. Bankalar emeklilere promosyonun yanında çeşitli avantajlarda sunuyor. Emekliler için ikinci promosyon dönemi yaklaşıyor ve tutarda artış yapılacak. Promosyonda yeni anlaşma dönemi Mart ayında olacak. Emekli promosyonlarında yeni teşvik kampanyaları başladı. Peki, 2020 yılı promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel promosyon ücretleri

2020 yılı promosyon emekli ücretleri ne kadar oldu?

2020 yılı emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Emekli promosyonunda yeni anlaşma dönemi Mart ayında başlayacak. 2020 yılı emekli promosyonlarında yeni teşvik kampanyaları başladı.Yeni emekliler Mart ayını beklerse 600-700 TL'ye varan promosyon alacak. Bazı bankaların promosyon ücretleri bin liranın üzerine çıktı. Bankalar daha fazla emekli müşteri kazanmak için promosyonda yarışıyor.Emekli, dul ve yetimlere maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken bazı özel bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.

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