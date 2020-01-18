2020 yılı emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Emekli promosyonunda yeni anlaşma dönemi Mart ayında başlayacak. 2020 yılı emekli promosyonlarında yeni teşvik kampanyaları başladı.Yeni emekliler Mart ayını beklerse 600-700 TL'ye varan promosyon alacak. Bazı bankaların promosyon ücretleri bin liranın üzerine çıktı. Bankalar daha fazla emekli müşteri kazanmak için promosyonda yarışıyor.Emekli, dul ve yetimlere maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken bazı özel bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.