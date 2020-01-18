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  • 18.01.2020 17:45
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 17:45

da son dakika hareketliliği devam ediyor! 18 Ocak hafta sonu canlı dolar ve ne kadar oldu?

Bu hafta inişli çıkışlı bir seyir sergileyen ve da son dakika hareketliliği devam ediyor. Merkez Bankası, dün politika faizini 0.75 puan indirmle yüzde 12'den yüzde 11.25'e düşürmesinin ardından dolar ve euroda son durum merakla takip ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,37, altının gram fiyatı yüzde 0,55, dolar/TL yüzde 0,29 ve avro/TL yüzde 0,37 yükseliş kaydetti. Peki, 18 Ocak canlı dolar ve euro hafta sonu ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında güncel durum

Dolar ve euroda son dakika hareketliliği devam ediyor!

Hafta sonu döviz kurlarındaki güncel durumu merak edenler dolar ve eurodaki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 5,8590 liradan, avro 6,5260 liradan güne başlamıştı. Küresel piyasalar, azalan risklerle pozitif seyrini sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor. İşte 18 Ocak hafta sonu canlı dolar ve euroda son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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