Hafta sonu döviz kurlarındaki güncel durumu merak edenler dolar ve eurodaki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 5,8590 liradan, avro 6,5260 liradan güne başlamıştı. Küresel piyasalar, azalan risklerle pozitif seyrini sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor. İşte 18 Ocak hafta sonu canlı dolar ve euroda son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?