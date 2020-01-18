18 Ocak hafta sonu çeyrek ve gram altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Altın fiyatlarında özellikle bu hafta inişli çıkışlı bir seyir görüldü.. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 294,80 liradan tamamladı. Altın fiyatlarının haftayı yükselişle kapattığı görülüyor. İşte 18 Ocak güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?