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  • 18.01.2020 19:15
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 19:15

18 Ocak hafta sonu çeyrek ve kaç TL oldu? nın yükselişi devam ediyor!

Son dönemlerde altın alıp yatırım yapan vatandaşlar ndaki güncel durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Piyasalarda haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 480,00 lira, Cumhuriyet altını 1.963,00 liradan satıldı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,79 yükselişle 294,80 liradan işlem gördü. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde on binlerce kişi 18 Ocak hafta sonu çeyrek ve gram altın kaç TL oldu sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

18 Ocak hafta sonu çeyrek ve gram altın kaç TL oldu?

18 Ocak hafta sonu çeyrek ve gram altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Altın fiyatlarında özellikle bu hafta inişli çıkışlı bir seyir görüldü.. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 294,80 liradan tamamladı. Altın fiyatlarının haftayı yükselişle kapattığı görülüyor. İşte 18 Ocak güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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