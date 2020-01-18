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  • 18.01.2020 17:23
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 17:28

Şubat ayı bekleniyor! Asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş yatırılacak? Net-brüt maaş tutarı nedir?

Asgari ücret ve AGİ zammına göre yeni ayda yatırılacak zamlı maaşlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zam oranlarının belli olmasının ardından Şubat ayında milyonlarca vatandaş zamlı maaşları bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti toplantıyla belirledi. Yeni aya az bir zaman kala "Asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş yatırılacak?" sorusunun yanıt merak ediliyor. İşte 2020 asgari ücret ve AGİ net-brüt zam oranı hakkında detaylar

Asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş yatırılacak?

Asgari ücret net-brüt zam oranına göre Şubat ayında yatırılacak maaşların miktarı merak konusu oldu. Şubat ayına az bir zaman kala yeni ayı bekleyen çalışanlar asgari ücret AGİ tablosuna göre hangi işçinin ne kadar maaş alacağı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Aralık ayının son günlerinde asgari ücret ve AGİ zam oranları açıklanmıştı. Peki, asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş yatırılacak? İşte 2020 yılı AGİ tablosu

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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