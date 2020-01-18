Şubat ayı bekleniyor! Asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş yatırılacak? Net-brüt maaş tutarı nedir?

Asgari ücret net-brüt zam oranına göre Şubat ayında yatırılacak maaşların miktarı merak konusu oldu. Şubat ayına az bir zaman kala yeni ayı bekleyen çalışanlar asgari ücret AGİ tablosuna göre hangi işçinin ne kadar maaş alacağı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Aralık ayının son günlerinde asgari ücret ve AGİ zam oranları açıklanmıştı. Peki, asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş yatırılacak? İşte 2020 yılı AGİ tablosu

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.