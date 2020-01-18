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  • 18.01.2020 08:12
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 08:12

son durum: 18 Ocak gram, çeyrek, bilezik gramı, ne kadar? Canlı rakamlar

son dakika... ABD-Çin arasındaki birinci aşama ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla oluşan iyimserliğe karşın altın fiyatları yatay seyrediyor. Dar aralıkta hareket eden altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram, çeyrek, bilezik gramı, ne kadar? İşte ...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 480,00 lira, Cumhuriyet altını 1.963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 294,80 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret anlaşmasının ardından yatay seyrediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Ocak canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
167,72
167,85

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
214,80
214,96

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
268,36
268,55

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