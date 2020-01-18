Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 480,00 lira, Cumhuriyet altını 1.963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 294,80 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret anlaşmasının ardından yatay seyrediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Ocak canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

167,72

167,85

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

214,80

214,96

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

268,36

268,55