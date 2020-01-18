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  • 18.01.2020 09:18
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 09:18

Tarih açıklandı! ? 2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri ne zaman?

Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Peki, 2018 2. dönem ? Buzağı destek ödemeleri ayın kaçında ödenecek?

Buzağı destekleri o tarihte ödenecek

2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri için araştırmalar devam ediyor. Bu destekten faydalanan vatandaşların merakla beklediği tarih belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönem halinde verilen destek ödemelerinin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılmıştı. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı destek ödemeleri ayın kaçında yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çalışmalar başlatıldı. Gelen bilgilere göre, 2018 2. dönem buzağı desteklemelerinin 24 Ocak 2020 günü hesaplara yatırılacağına öğrenildi.

Buzağı desteklemeleri şu şekilde;

İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,

Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,

Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.

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