Altın fiyatlarındaki özellikle bu hafta inişli çıkışlı bir seyir görüldü. Piyasalarda haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 480,00 lira, Cumhuriyet altını 1.963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 294,80 liradan işlem gördü. İşte 17 Ocak anlık çeyrek, gram altın fiyatı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?