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  • 17.01.2020 18:24
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 18:26

haftayı yükselişle kapattı! 17 Ocak anlık tam, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL oldu?

Altın vatandaşlar tarafından güvenilir bir yatırım aracı olarak görülürken son dönemde altın alıp yatırım yapan on binlerce kişi güncel fiyatlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 294,80 liradan tamamladı. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar haftanın kapanış gününde güncel nı öğrenmek istiyor. Altın fiyatlarının haftayı yükselişle kapattığı görülüyor. Peki, 17 Ocak anlık çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL oldu?

Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı!

Altın fiyatlarındaki özellikle bu hafta inişli çıkışlı bir seyir görüldü. Piyasalarda haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 480,00 lira, Cumhuriyet altını 1.963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 294,80 liradan işlem gördü. İşte 17 Ocak anlık çeyrek, gram altın fiyatı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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