Yüz binlerce genci yakından ilgilendiriyor! O program katılan gençlere günlük 100 TL'ye kadar ödeme yapılacak

Yüz binlerce gençle müjdeli haber paylaşıldı. İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarıyla gençler hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor. Yeni yılla birlikte programlara katılacak kişilere ödenecek harçlık artırıldı. İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme 89,4 liraya yükseltildi. İşte İŞKUR işbaşı eğitim programı hakkında bilgiler

KİMLER NE KADAR ÖDEME ALACAK?

Ödeme öğrenciler için 67,05, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 liraya çıkarılırken; geleceğin mesleklerinde ise katılımcılara günlük 100 lira ödenecek.