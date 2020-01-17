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  • 17.01.2020 19:39
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 19:39

Yüz binlerce genci yakından ilgilendiriyor! O program katılan gençlere günlük 100 TL'ye kadar ödeme yapılacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından duyurulan ilanlarla her yıl milyonlarca vatandaş iş sahibi oluyor. İŞKUR'un işbaşı eğitim programı aracılığıyla gençler hem yeni meslek öğreniyor, hem de para kazanabiliyor. İşbaşı eğitim programlarına katılacak gençlerin harçlıkları günlük 89,4 liraya yükselirken, bilişim sektörü için bu tutar 100 lira olacak. Gençler ayda 2 bin 600 lira harçlık alabilecek. Peki, eğitim programına nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte programa dair merak edilen detaylar...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 2600 TL ödeme yapılacak

Yüz binlerce gençle müjdeli haber paylaşıldı. İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarıyla gençler hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor. Yeni yılla birlikte programlara katılacak kişilere ödenecek harçlık artırıldı. İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme 89,4 liraya yükseltildi. İşte İŞKUR işbaşı eğitim programı hakkında bilgiler

KİMLER NE KADAR ÖDEME ALACAK?

Ödeme öğrenciler için 67,05, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 liraya çıkarılırken; geleceğin mesleklerinde ise katılımcılara günlük 100 lira ödenecek.

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