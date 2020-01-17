Asgari ücret ve AGİ zam oranlarının netleşmesiyle birlikte Şubat ayında milyonlarca vatandaş ne kadar maaş alacağını araştırmaya başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti toplantıyla belirledi. Yeni aya az bir zaman kala "Asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş ödenecek?" sorusunun yanıt merak ediliyor. İşte 2020 asgari ücret ve AGİ net-brüt zam oranı bilgileri

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.