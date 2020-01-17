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  • 17.01.2020 19:09
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 19:09

Milyonlar maaşı bekliyor! Asgari ücret AGİ tablosuna göre ? Net-brüt zam oranı nedir?

Asgari ücret net-brüt zam oranı nedir? Aralık ayının son günlerinde asgari ücret ve AGİ zam oranlarına dair detaylar belli olmuştu. Şubat ayına az bir zaman kala yeni ayı bekleyen çalışanlar asgari ücret AGİ tablosuna göre hangi işçinin ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Bu konu hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların "Asgari ücret AGİ tablosuna göre ?" sorusunu araştırdığı görülüyor. İşte merak edilen detaylar...

Asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş ödenecek?

Asgari ücret ve AGİ zam oranlarının netleşmesiyle birlikte Şubat ayında milyonlarca vatandaş ne kadar maaş alacağını araştırmaya başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti toplantıyla belirledi. Yeni aya az bir zaman kala "Asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş ödenecek?" sorusunun yanıt merak ediliyor. İşte 2020 asgari ücret ve AGİ net-brüt zam oranı bilgileri

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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