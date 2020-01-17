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  • 17.01.2020 20:10
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 20:14

Heyecanlı bekleyiş başladı! kura tarihleri belli oldu mu? yapılacak?

Mahalle kültürüne uygun olarak 2+1 ve 3+1 formatında inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında alındı. Başvuru işlemlerini tamamlayan yüz binlerce kişi TOKİ tarafından kura tarihleriyle ilgili yapılacak açıklamayı bekliyordu. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine 1 milyondan fazla kişi başvuru yaptı. Bu kapsamda şimdi vatandaşlar belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, yapılacak? İşte duyurulan tarih

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ'nin İstanbul başta olmak üzere 81 ilde inşa edeceği 100 bin sosyal konut başvuruları sona erdi. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek konutlar için başvuruların tamamlanmasıyla birlikte TOKİ 100 bin sosyal konut kura tarihleri başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, TOKİ kura tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

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