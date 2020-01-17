TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ'nin İstanbul başta olmak üzere 81 ilde inşa edeceği 100 bin sosyal konut başvuruları sona erdi. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek konutlar için başvuruların tamamlanmasıyla birlikte TOKİ 100 bin sosyal konut kura tarihleri başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, TOKİ kura tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.