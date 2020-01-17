Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 17.01.2020 10:14
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 10:33

Emekliye çift ve yüksek maaş fırsatı! İşte yöntemler ve şartlar

Yüksek ı alma her çalışanın hayali olmaktadır. Emekli olduktan sonra rahat bir hayat yaşamak için bu gereklidir. Takvim.com.tr'de milyonlarca çalışanı bilgilendirecek bir haber yaptık. Bu bağlamda emekli maaşı ise çalışanların ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranları çarpımı sonucunda bulunan tutar maaş olarak bağlanıyor. ? Bilinmeyen yöntemlerden biri 1261 formülü. 5510 Sayılı Yasa ile tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da , Sosyal Sigortalar Kurumu () ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Peki SSK, ve Bağkur emeklisi alma başvuru şartlarına ayrıca değindik.

Emekliye çift ve yüksek maaş müjdesi!

Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi çift maaş alma başvuru şartları nedir? Gibi sorular en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Emeklilerin düşük maaşlarla yaşamaya çalışması bilinen bir gerçek. Uzun yıllar çalışmak prim günü sayısının fazlalığı emeklilikte yüksek maaş almak için yeterli değil maalesef. Emeklilikte yüksek maaş almanın yollarını sizlere sıralamak istiyoruz. Öncelikle emeklilik için 3 koşunun yerine getirilmesi gerekiyor. Son yıllarda devreye giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları düştü. 2000 yılından önce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1.980 lira, 2000 sonrasında emekli olanın ise en düşük maaşı 1.555 lira oldu. Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekliye çift ve yüksek maaş fırsatı! İşte yöntemler ve şartlar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri