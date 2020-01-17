Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi çift maaş alma başvuru şartları nedir? Gibi sorular en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Emeklilerin düşük maaşlarla yaşamaya çalışması bilinen bir gerçek. Uzun yıllar çalışmak prim günü sayısının fazlalığı emeklilikte yüksek maaş almak için yeterli değil maalesef. Emeklilikte yüksek maaş almanın yollarını sizlere sıralamak istiyoruz. Öncelikle emeklilik için 3 koşunun yerine getirilmesi gerekiyor. Son yıllarda devreye giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları düştü. 2000 yılından önce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1.980 lira, 2000 sonrasında emekli olanın ise en düşük maaşı 1.555 lira oldu. Detaylar takvim.com.tr'de

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