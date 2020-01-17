Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 17.01.2020 10:23
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 10:23

'de 2019 büyüme rakamları açıklandı! 30 yılın en düşük seviyesinde

ekonomisinin 2019 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 6,1 büyüdüğü açıklandı. Büyüme oranı, son 29 yıldaki en düşük oran olarak da kayıtlara geçti.

Çin'de 2019 büyüme rakamları açıklandı!

Ulusal İstatistik Bürosu, başkent Pekin'de 2019 yılına dair büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'in gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,1 artarak 14 trilyon 380 milyar dolara yükseldi. Hükümetin yıllık büyüme hedefi yüzde 6 ila 6,5 aralığındaydı. Büyüme oranı, 1990 yılından bu yana görülen en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Çin ekonomisi, 1990 yılında yüzde 3,9 genişlemişti.

Öte yandan, Çin ekonomisi yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü. Bu oran, ilk çeyrekte yüzde 6,4, ikinci çeyrekte yüzde 6,2 ve üçüncü çeyrekte yüzde 6 olarak kaydedilmişti.

Çin'in sanayi üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,7 artarken, perakende satışlar ise yüzde 8 yükseldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriÇin'de 2019 büyüme rakamları açıklandı! 30 yılın en düşük seviyesinde
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri