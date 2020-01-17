Yatırım 'Getir'di

Türkiye'nin teknolojik girişimi Getir, Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcısı Sir Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı. Getir Kurucusu Nazım Salur, önümüzdeki aylarda 100 milyon dolar daha yatırım almak için görüşmelere başladıklarını belirterek, aldığımız bu yatırım bir başlangıç" diye konuştu.