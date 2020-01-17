Sağlık çalışanına tayin müjdesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirildiğini belirtti. Koca, eşi kamu görevlisi olmayan stratejik personelin aile birliği mazeretine bağlı tayin talebinde bulunabilmesi için '4 yıl içinde 1140 gün' olan primi şartını, 'son 5 yıl içinde 1140 gün' olarak revize ettiklerini söyledi.

