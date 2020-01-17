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  • 17.01.2020 21:57
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 22:01

Bir banka daha kredi faizini 0.94'e indirdi! ING, Akbank, YapıKredi, Ziraat kredi faiz oranı ne kadar oldu?

Bankalardan kredi faiz indirim açıklamaları gelmeye devam ediyor. Dört aylık süreçte kamu bankaları ve pek çok özel banka peş peşe kredi faiz indirimine gitti. Kredi faizlerindeki indirimin devam etmesiyle birlikte kredi çekmeyi düşünen vatandaşların araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görüldü. İndirim açıklamaları yakından takip edilirken bir banka daha müjdeli haberi yüz binlerce vatandaşla paylaştı. ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94’e indirdiği duyuruldu. İşte ING Türkiye, Akbank, YapıKredi, Ziraat Bankası

O banka kredi faizini 0.94'e indirdi

Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünenler güncel faiz oranlarını takip ederken bugün bir banka daha kredi faizinde indirime gittiğini açıkladı. ING Türkiye konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdiğini duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Bankası sıfır konutlarda finansman oranını 0.79'a düşürdüğünü açıklamıştı. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle satış rekoru kırılması bekleniyor.

YÜZDE 0.94'E DÜŞÜRDÜ

ING Türkiye, konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdiğini açıkladı.

Eski yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için geçerli olacak yeni faiz oranı ile ING Türkiye konut piyasasında yaşanan hareketliliğe paralel olarak müşterilerinin bu yöndeki ihtiyaçlarında yanlarında olmayı hedefliyor. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, avantajlı faiz oranları ile müşterilerinin konut alımlarında yanlarında olabilmekten ve böylece ekonomiye katkı veriyor olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99
Sıfır konut için: 0.79

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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