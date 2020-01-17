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  • 17.01.2020 17:16
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 17:26

'da barış masasını terk eden Hafter'den geri adım! Putin'e mektup yazdı: Tümüyle destekliyoruz

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ’in Devlet Başkanı 'e gönderdiği mektupta, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya'yı ziyaret etmek istediğini belirtirken, “Libya’da barışın sağlanmasına yönelik ’da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz" dedi.

Masayı terk eden Hafter'den geri adım!

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in, barış görüşmelerini sürdürmek için 'yı ziyaret etmek istediği bildirildi. Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Hafter'in Rusya Devlet Başkanı 'e mektup gönderdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, mektupta, "Libya'da barışın sağlanmasına yönelik 'da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz. Başlayan müzakere sürecine devam etmek üzere davetinizi kul ederek Rusya'yı ziyaret etmeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

ATEŞKES MASASINI TERK ETMİŞTİ
Hafter, hafta başında ve Rusya'nın gözetiminde Moskova'da yürütülen görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Rusya'yı terk etmişti.

BERLİN'DE KONFERANS YAPILACAK
Moskova'da Libya'daki tarafların ateşkes görüşmesini imzalamadan terk eden General Hafter, Pazar günü 'de gerçekleşecek Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti.

TÜRKİYE DE KATILACAK
Konferansa, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra , Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve temsilcilerinin katılacağı bildirilmişti.

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